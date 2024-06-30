«Кровля и периметр»: как и когда будут восстанавливать сгоревший при теракте «Крокус»

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

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Трагедия в подмосковном Красногорске произошла 22 марта, она забрала жизни более 140 человек.

Российский холдинг Crocus Group собирается восстановить внешний контур сгоревшего при теракте в марте концертного зала «Крокус Сити Холл». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании.

«Площадь здания, где находился „Крокус Сити Холл“, (составляет. — Прим. ред.) 400 тысяч квадратных метров. Из них десять тысяч квадратных метров — прогоревшие кровля и периметр», — говорится в сообщении.

Отмечается, что рядом с «Крокусом» находятся другие объекты, которые каждый день посещает множество людей. Таким образом, чтобы разрушенные конструкции не представляли опасности, нужно привести периметр в порядок. При этом окончательное решение пока не принято о создании на месте теракта мемориала жертвам или восстановлении других конструкций здания.

Теракт в «Крокусе»

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта незадолго до концерта группы «Пикник». Боевики не только стреляли по невинным людям, но еще и устроили масштабный пожар, который привел к обрушению части конструкций.

По последним данным, число погибших достигло 144 человек, шесть из них — дети. Количество пострадавших выросло до 551.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что губернатор Подмосковья Андрей Воробьев исключил строительство концертного зала на месте сгоревшего «Крокуса». При этом следует отметить, что вскоре после трагедии представители организации-владельца обещали вернуть площадку к жизни.

Так, глава Crocus Group Араз Агаларов с сыном Эмином заявляли, что планируют оценить ущерб, что на разработку плана реконструкции понадобится время. Агаларов-старший собирался восстановить пострадавшие инфраструктурные объекты и «сохранить тысячи рабочих мест для сотрудников компании».