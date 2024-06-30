Саудовская Аравия призвала своих граждан покинуть Ливан без промедления

Фото: www.globallookpress.com / Ali Hashisho

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Дипмиссия королевства в Бейруте внимательно следит за событиями в этой стране.

Посольство Саудовской Аравии в Бейруте призвало своих граждан покинуть Ливан на фоне напряженности между Израилем и шиитской организацией «Хезболла». Об этом сообщила пресс-служба дипмиссии на странице в соцсети X.

«Посольство Саудовской Аравии в Ливанской Республике внимательно следит за текущими событиями на юге Ливана, подтверждая свой призыв ко всем гражданам соблюдать запрет на поездки в Ливан, а также призывает уже находящихся там граждан немедленно покинуть территорию Ливана», — говорится в сообщении.

Конфликт на Ближнем Востоке

Утром 7 октября 2023 года Израиль подвергся масштабной ракетной атаке из сектора Газа. Вскоре боевики ХАМАС зашли на территорию еврейского государства, взяв заложников, но израильская армия выдавила их обратно в анклав.

В ответ Израиль объявил о старте операции «Железные мечи». Ракетные удары ЦАХАЛ по больницам и школам в Газе, а также вблизи лагерей беженцев вызвали осуждение со стороны мировой общественности.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Израиле заявили о неизбежности войны с «Хезболлой». Кроме того, израильский министр финансов Бецалель Смотрич заявил также о цели поставить перед ливанским движением ультиматум. Он уверен: необходимо обезопасить проживающих около границы с Ливаном евреев.