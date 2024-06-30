Лучшие источники белка: названы шесть самых питательных продуктов

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Желающим быть здоровыми и стройными необходимо составлять свой рацион, в первую очередь, из этих ингредиентов, уверены эксперты.

Белок признан одним из важнейших элементов питания. Из него буквально состоит человеческое тело. Нехватка ведет к ухудшению состояния кожи, иммунной, кровяной и гормональной систем, к ослаблению мускулатуры и снижению иммунитета, к болезням. Восполнить дефицит помогает правильно подобранное меню и, в некоторых случаях, соответствующие добавки.

Как сообщается в материале Rsute.ru, женщина должна потреблять не менее 50 граммов белка в день. По формуле американских специалистов, норма — 0,8 грамма на каждый килограмм массы тела. Она может «плавать» в некоторых пределах в зависимости от возраста, уровня активности и стресса.

Лучшими источниками ценнейшего элемента считаются мясо, рыба, молоко и масло, а также морепродукты. В растительной пище много других полезных составляющих, но не белка, вот почему отказ от еды животного происхождения не одобряется многими диетологами. Поэтому правильнее всего и то, и другое складывать в одну тарелку во время обеда.

Что касается рейтинга, его возглавляет тунец — в 100 граммах филе содержится 33 грамма белка Не сбрасывайте со счетов курицу — 32 грамма белка, один грамм уступает нежирная говядина. На четвертом месте расположилась соя — 21 грамм белка, а на пятом и шестом — чечевица и обезжиренный йогурт. Это 17 и 15 граммов соответственно.

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