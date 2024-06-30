российская экономика растет вопреки санкциям Запада

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Ситуация с финансами позволила даже вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам. Она была заморожена с 2016 года. А что изменится еще?

ВВП России растет. Оправившись от лавины санкций 2022 года, он демонстрирует устойчивый плюс, что подтвердили на этой неделе министр финансов и глава счетной палаты, которые подводили итоги прошлого финансового года.

«ВВП, как и говорил Антон Германович, увеличился на 3,6%, что не только полностью скомпенсировало спад 2022 года, но и превысило ВВП 2021 года на 2,4 процентных пункта. В реальном секторе экономики отмечался уверенный рост промышленности на 3,5%, обрабатывающих производств на 7,5% и строительство на 7,9%. Также рекордный рост инвестиций в основной капитал на уровне 9,8%», — отчитался председатель Счетной палаты РФ Борис Ковальчук.

Индексация пенсий

Ситуация с финансами позволила даже вернуть индексацию выплат работающим пенсионерам. Она была заморожена с 2016 года. Так что пенсия у тех, кто работает и не работает, за эти годы стала отличаться на 25%. Президент РФ Владимир Путин в своем выступлении на Петербургском экономическом форуме (ПМЭФ) предложил возобновить индексацию, и Госдума на этой неделе в трех чтениях такой закон одобрила.

Хотя это потребуется выделить из бюджета в следующем году дополнительно 96 миллиардов, еще через год 170 миллиардов, далее 260 миллиардов. При этом и в парламенте, и правительстве не скрывают, что их цель не только восстановить справедливость, но и вернуть в экономику опытные кадры. Если до отмены индексации каждый третий пенсионер продолжал работать, то сейчас лишь каждый пятый. По крайней мере, официально.

А работы предстоит много. В послании федеральному собранию президент предложил подготовить мастер-планы для 200 российских городов. Мастер план — это проект развития, проект преображения.

Развитие Сергиева Посада

На этой неделе главе государства представили один из таких проектов по развитию Сергиева Посада. Этот город в Московской области известен по всей России и за ее пределами, как один из крупных православных центров. Собственно, вокруг Троице-Сергиевой Лавры и возник посад, то есть город.

В прошлом году более миллиона туристов посетили город, в десять раз больше, чем жителей. По прогнозам, в ближайшие годы количество туристов может увеличиться до пяти миллионов. Где их разместить? Предложено перевести все административные здания — мэрию, ГИБДД, МФЦ и так далее в новый деловой центр, а исторические кварталы отдать под создание духовно-просветительского комплекса. Президент инициативу поддержал.

Сергиев Посад — один из знаковых культурных центров в России. Здесь Дмитрий Донской получал благословение у Сергия Радонежского по пути на Куликово поле, здесь находятся мощи святого старца. А теперь здесь же в специальном киоте с контролем температуры будет находиться самая известная икона в России «Троица» Андрея Рублева. В годы советской власти ее передали в Третьяковскую галерею. По распоряжению Владимира Путина, святыню вернули на место. Президент поклонился иконе, а позже пообщался с паломниками, которые пришли в этот день в Троице-Сергиеву обитель.