Фото, видео: Reuters / Claudia Morales; 5-tv.ru

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Американская гегемония терпит крах по всему миру.

В Боливии провалился госпереворот. Сместить пытались президента Луиса Арсе, который менее месяца назад вернулся из России, где был одним из главных гостей Петербургского экономического форума. Против него заговор сплела армейская верхушка. Генерал Суньига вместе с войсками занял центральные улицы столицы, требовал ареста президента Арсе и бывшего президента Моралеса. Сломал броневиком дверь здания правительства, вошел внутрь, но встретил президента Арсе и после семиминутного разговора ушел вместе с войсками. Позднее он и ряд его сторонников сами были арестованы. Это канва событий, а теперь любопытные детали.

Лично президент Арсе считает, что дело тут не в России, точнее не совсем в России, а в литии.

Запасы этого металла в Боливии — крупнейшие в мире, он необходим в производстве компактных аккумуляторов и солнечных панелей. До 2006 года природные запасы контролировались иностранными компаниями, но потом пришел социалист и настоящий индеец Моралес и все потихоньку вернул государству. В том числе литий.

Моралеса с поста сняли в 2019 году, в ходе беспорядков, но новое правительство Жанин Аньес не продержалось и года, хотя ее прикрывал Госсекретарь США.

Аньес отметилась кровавым подавлением демонстраций и намерением вновь вернуть кладовые в руки западных компаний, но оказалась в тюрьме. Восставший генерал Суньига требовал ее освобождения. Вот такие латиноамериканские страсти.

Причем тут Россия? Дело в том, что кроме поездки в Петербург, президент Арсе отметился тем, что разрешил разрабатывать месторождения лития компаниям из Китая и из России, что для США, это как наши ракеты на Кубе, образно выражаясь.

«Западные уши» видны за этой попыткой госпереворота невооруженным глазом. А еще видно, что «гегемон уже не тот». Это наглядно показывает и пример Кении, которую на прошлой неделе объявили главным союзником США вне НАТО, а на этой уже она оказалась на грани социального коллапса.

Правительство решило резко поднять налоги, народ взбунтовался, едва не сжег парламент, который это одобрил. Пожар гражданской войны удалось затушить тем, что президент не стал подписывать закон и отправил на доработку. Понятно, что это временная мера. Но экономической мощи бывшей сверхдержавы номер один не хватает на всех союзников.