«Увидели все своими глазами»: праздник «Алые паруса» собрал сотни тысяч гостей

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков; 5-tv.ru

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Месяцы репетиций, тонны оборудования, многочасовые прослушивания — в северной столице состоялось важнейшее событие в жизни выпускников.

Главный праздник выпускников страны по традиции прошел в Санкт-Петербурге. «Алые Паруса» собрали сотни тысяч гостей на набережных Невы и миллионы зрителей у экранов. «Пятый канал» вел прямую трансляцию уникального шоу.

На Дворцовой площади была установлена сцена высотой с шестиэтажный дом, оснащенная экранами площадью в тысячу квадратных метров, которые адаптировали свою яркость под цвет петербургского неба. Театрализованное представление, посвященное семье, развернулось на десяти локациях. Кульминацией праздника стал проход брига «Россия» под алыми парусами. Этот момент никого не оставляет равнодушным и заставляет верить, по заветам Александра Грина, что чудеса возможны. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов все увидел лично.

Нескончаемый каскад живых огней расцвечивает небо Петербурга. Под этим пестрым малахитово-рубиновым ливнем искр в унисон бьются сотни тысяч юных, горячих сердец. И все они замирают, когда, словно со страниц феерии Грина, появляется алое чудо — белоснежный бриг «Россия». Чарующий, пленительный, второго такого нет — символ надежды и веры в будущее.

«Алые паруса-2024» — теперь уже сбывшая мечта российских выпускников. Он вновь удивил, поразил, восхитил, и, конечно, заставил задуматься.

Лучший праздник на земле начинают готовить, как только прошлогодние «Алые паруса» уходят в рассвет. Месяцы репетиций, тонны оборудования, многочасовые прослушивания и, конечно, совершенная «Россия». Бриг блистает и готов на сто процентов.

Совсем скоро бриг «Россия» поднимет якорь и отправится навстречу выпускникам. Для команды сейчас самый ответственный момент: вот-вот будут подняты «Алые паруса».

А на Дворцовой площади выпускники уже начинают прощаться со школой. Именно семья главная тема праздника в этом году. Даже сцена превратилась в какой-то момент в большое генеалогическое древо, на котором важен каждый лепесток, ведь семья в широком смысле — это все, кто рядом, кто верит в тебя, поддерживает и всегда придет на помощь, начиная с самых родных и друзей, с которыми провел в одном классе 11 лет.

Сегодня можно и нужно веселиться. Экзамены, волнения — все это позади. На главной площади Петербурга энергия бьет ключом. Здесь, в сердце Петербурга они знают, что у них есть огромная семья — вся страна от Невы до Тихого океана. Все — их, родное.

Выпускники из Мариуполя третий год — особые гости праздника. У них в северной столице яркая, насыщенная программа: музеи, театры, ожерелье императорских пригородов Петербурга, но «Алые паруса» — самое заветное, самое желанное событие.

«Раньше мы могли только мечтать об этом, а сейчас это все, мы появились здесь, увидели все своими глазами», — поделились выпускницы Ольга Духно и Дарья Хабах.

С ударом в корабельную рынду их мечты начинают сбываться.

Каждый год организаторы удивляют и создают уникальное шоу-пространство. На этот раз сцена высотой с шестиэтажный дом, шириной с футбольное поле, с огромными, будто морские волны, экранами площадью тысяча квадратных метров. На сцене — любимые звезды, а точнее — целое созвездие — Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Тося Чайкина, Алсу, ST.

«Наслаждайтесь каждым днем, каждой секундой, друзьями, семьей», — пожелала выпускникам Люся Чеботина.

В новой интерпретации в сопровождении оркестра прозвучали и песни легендарного «Короля и шута». Черные классические костюмы музыкантов контрастировали с неземными образами балета, незабываемое зрелище.

Хэдлайнер вечера — МОТ, простой парень из Крымска, который когда-то на заре юности мечтал выступать на сцене, вдохновлять своим творчеством людей. Его хит про паруса и строки о том, чтобы «делать мир добрей» словно пролог той сказки, что через несколько минут оживет в невской акватории.

«Учитесь для себя, приобретайте и вкладывайте знания в себя, потому что это самая лучшая инвестиция», — наставлял выпускников музыкант.

Семейным смыслом пронизана и каждая секунда самой зрелищной части праздника-спектакля, сценой для которого становятся набережные и сама Нева. И это всегда очень важная история. На этот раз организаторы рассказали историю любви. Вот совсем еще молодые люди знакомятся где-то на танцплощадке. Это могло произойти и тридцать лет назад, и сегодня. Время действия не имеет значения, любовь вечна.

И как важно сохранить это светлое чувство, сберечь его, не потерять, когда близкие люди, пусть и на время, но оказались далеки друг от друга. А когда два любящих сердца вместе, им все по плечу, и нет для них никаких преград. Они построят карьеру, найдут свое призвание в жизни в целом океане профессий.

Идти по жизни, крепко держась за руки, став опорой друг другу — вот истинная ценность, которую не купить за все деньги мира.

Каждое движение, каждая песня, каждая мизансцена оттачивались по сотни часов. О таком размахе в 1968-м, когда «Алые паруса» впервые наполнись ветром на Неве, и не думали, это был камерный праздник ленинградских школьников. На излете Советского Союза он и вовсе исчез, и только в две тысячи пятом по инициативе Акционерного Банка Россия, Правительства Петербурга и «Пятого канала» праздник возродился. В этом году «Алые паруса» в двадцатый раз в своей новейшей истории прошли по Неве.

Кульминация всего праздника: бриг «Россия» во всей своей красе появляется перед выпускниками. Залпы салюта, овации и аплодисменты — это мгновение хочется остановить. Время загадывать желание.

В фонтане блистающих огней парусник появляется из разведенного Троицкого моста, и почти сразу волшебные паруса оказываются на берегах Азовского моря.

Но это магия шоу. На самом деле в Мариуполе праздник прошел на несколько дней раньше. Почти триста школьников со всей Донецкой Народной Республики приехали на побережье, увидели и прикоснулись к мечте, благодаря все тем же организаторам.

Раздвигая пространства и время, «Алые паруса» вновь реют по Неве. Бриг «Россия» идет со скоростью около восьми узлов — это 15 километров, чтобы каждый мог разглядеть свои, такие заветные «Алые паруса» — в сопровождении флайтбордистов. Словно дельфины, они прыгают в воду и снова взлетают над рекой.

Высотные доминанты города — телебашня и «Лахта центр» — окрасились в алые цвета. За этой сказкой наблюдали и наши герои. Их любовь прошла все испытания. Дворцовый мост бриг проходит уже под марш Мендельсона. Сбывшаяся мечта.

Глядя на эту феерию, выпускница Вероника не может сдержать слез. В ее маленьком приграничном с Украиной поселке выпускной отменили. Боевики сделали все, чтобы испортить детям не только учебный год, но и волшебный вечер прощания со школой.

«Я просто в восторге, так счастлива. Видеть такую красоту — это просто неописуемо. У меня даже слезы были, я просто в восторге. Спасибо большое Санкт-Петербургу», — поделилась впечатлениями Вероника Воронина.

На Дворцовой набережной и ребята из народных республик. Им нелегко было все эти годы, но они учились, старались и не позволили никому растоптать их планы и их будущее.

«Это такое великолепие. Я очень рада, что я здесь побывала. Спасибо, что я здесь оказалась, это очень круто», — поблагодарила выпускница из ДНР Алина Терешина.

Впереди — взрослая жизнь. Такая захватывающая, долгая, не всегда легкая, но от этого не менее интересная и прекрасная. Бриг «Россия», проводив выпускников, растворился в дымке летней ночи, чтобы вернутся ровно через год.