Фото, видео: www.globallookpress.com / IMAGO; 5-tv.ru

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Членства в ЕС Незалежная ждет с 2000 годов.

У России большие планы развития новых регионов. Херсонская область, как доложил губернатор Сальдо в Кремле на этой неделе, может кратно увеличить производство сельхозпродукции, но для этого нужен газ, электричество, дороги, строительство новых овощехранилищ.

Москвой поставлена цель, к 2030 году поднять уровень жизни граждан в Донбассе и Новороссии до среднероссийского. Ведь для нас важны не территории, а люди, которые на них живут, подчеркнул президент во время беседы с выпускниками VI потока программы развития кадрового управленческого резерва, ее еще называют «школой губернаторов», для новых регионов тоже.

«Мы считаем, что Луганская Народная Республика, так же, как и другие наши новые, а на самом деле исторические территории России, это неотъемлемая часть Российской Федерации, и уровень жизни людей на этих территориях должен в полном смысле и по всем направлениям соответствовать уровню жизни и возможностям на территории всей России», — сказал Владимир Путин.

Коварные планы Европы и «евроморковка» для Украины

С другой стороны, Евросоюз подписал соглашение о безопасности с Украиной, где прописал, что будущий мирный договор с Россией должен быть на базе украинской формулы мира, а там, напомню, выход на границы 1991 года и репарации. Но есть приписочка: «Именно Украине решать о реальных условиях ведения переговоров».

То есть мы все понимаем, Крыма и Донбасса не видать, просто подождем, пока в Киеве дозреют до принятия этого.

Есть еще нюансы, поставлять вооружения ЕС будет под эгидой контактной группой по военному содействию Украине. А что это за группа такая?

А это группа формата Rammstein — так называется американская военная база в Германии — там проходят в основном сборы и там управляют всем американцы, то есть они будут определять, чего и сколько поставит Европа Киеву.

Ну и наконец, самый интересный пункт… Оказывается, вся эта помощь и вся эта поддержка со стороны ЕС, до тех пор, пока Украина идет по европейскому пути.

В чем он заключается, там тоже перечислено: «уважение человеческого достоинства, верховенство закона и уважение прав меньшинств». А как мы понимаем под этим соусом можно свернуть всякую помощь под любым предлогом.

Пошумели в Киеве на гей-параде какие-нибудь «правосеки» — все, неуважение прав меньшинств. В общем Евросоюз себе соломки подстелил и готов свернуть помощь, как только представится удобный случай. Ну и американцы разрешат…

А Зеленский заглотил такой мощный крючок, с которого ни он сам не слезет, ни его преемник. Но ведь какая красивая наживка под соусом свободы и демократии. Это надо понимать кнут, но приготовили и пряник. Там же в Брюсселе начали официальные переговоры о вступлении Украины в ЕС.

Этой «морковкой» под названием «членство в ЕС» перед Украиной машут с начала нулевых, с ее помощью провернули оранжевую революцию с Ющенко, ею соблазняли Януковича, но он отказался, и евроморковка взбудоражила кровавый Майдан. Там правда поняли идеал как «кружевные трусики плюс ЕС», но сути это не меняет.

В этом то и прелесть вечно ускользающей из-под самого носа морковки, нет бы Украинцам оглядеться. Турция 25 лет так мается на входе в европейский сад, Северная Македония — 18 лет, да и другие балканские страны уже разменяли второй десяток, а воз, в смысле морковка, и ныне там, где-то впереди.

Вместе с Украиной переговоры о вступлении в ЕС начала и Молдова. Но надо отдать должное Майе Санду, она действует хитрее, она перекрашивает молдаван в румын. Язык уже переделали на румынский, осталось еще флаг поменять, но это несложно, всего-то — убрать орла, цвета те же.

Украинцам есть чему поучиться, тем более, что если доработать их жовто-блакитный стяг, он под определенным ракурсом почти румынский. С языком сложнее, но раз уж утвердил Зеленский на этой неделе английский статусом межгосударственного общения, то и румынский можно осилить. Вопрос, во что превратится тогда Украина, нынешним властям, бегущим за евроморковкой, в голову не приходит.