«Бумеранг ей прилетит»: Решетовой припомнили еще одну разбитую семью

Фото: Владислав Шатило / ТАСС

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Из-за атак хейтеров модели пришлось закрыть комментарии к публикациям в соцсетях.

Модель Анастасия Решетова не выдержала волны хейта в соцсетях и закрыла комментарии к своим публикациям. Пользователи сети набросились на звезду, так как винят ее в разводе певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова. Роковой брюнетке припомнили и другие отношения, в которых она сыграла роль разлучницы.

Алсу расстается с Абрамовым после 18 лет совместной жизни и рождения троих детей. Развод неизбежно будет проходить через суд, но имущественных споров не ожидается. Экс-супруг готов передать артистке активы на 2,5 миллиарда рублей и планирует содержать ее и наследников.

Не самый дурной исход для женщины, но некоторые поклонники утверждают — его могло бы и не случиться, если бы не охотница за богачами Настя Решетова. Более того, это не первая семья на счету модели. Ей до сих пор не могут простить романа с рэпером Тимати, из-за которого разбилось сердце Алены Шишковой.

«Сначала Решетова отбила мужа у Шишковой, теперь у Алсу. Надеюсь, бумеранг ей прилетит», — пишут комментаторы.

Шишкова в своих интервью не винила Решетову в разрыве с Тимати, хотя и отмечала — свидания начались, когда она была беременна дочкой Алисой. Анастасия же настаивает, что стала встречаться с рэпером, когда девочке было четыре месяца, а ее родители уже разошлись.

Ранее, писал 5-tv.ru, Алсу резко высказалась о любовнице Абрамова.