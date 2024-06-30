Уничтоженные HIMARS и успехи на Северском направлении: как развивается ситуация в зоне СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Биятов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

ВС РФ продолжает успешное наступление в рамках спецоперации на Украине.

Российская армия за неделю уничтожила шесть американских пусковых установок HIMARS на Украине и одну пусковую установку MLRS, это по сути тот же HIMARS, но на гусеницах, итого семь. Сценарий каждый раз один и тот же: в рамках контрбатарейной борьбы наша загоризонтная разведка фиксирует передвижение вражеской техники, затем сопровождает ее до ангара и уже по месту дислокации, когда враг расслаблен, прилетает «Искандер».

По данным Минобороны на одном из объектов поразили еще и иностранных специалистов, которые обслуживали технику. Надо ли напоминать, что именно с таких установок ВСУ, в основном, и ведут обстрелы мирных городов, в том числе в приграничной полосе.

Наши подразделения владеют инициативой на всей линии фронта и продолжают активные наступательные действия. Опасаясь прорыва наших штурмовиков ВСУ начали эвакуацию Торецка и ближайших к нему населенных пунктов, где наши войска вклинились в оборону противника, освободив село Шумы.

Вокруг укрепрайона сформировалось полукольцо, которое в любой момент может сомкнуться. Точно такая же конфигурация в районе Северска, где на этой неделе было освобождено село Раздоловка, что еще на несколько километров сократило пространство для маневров ВСУ. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Дениса Кулаги.

Чтобы выйти к позициям на Северском направлении, необходимо передвигаться по проселочным дорогам, они пока остаются безопасными, далее пешком до склада боеприпасов. Снаряды тут же заряжают в самоходку.

Это огневой расчет седьмой бригады Южной группировки войск. Под прицелом самоходок лесополоса, в которой укрылся противник.

Несмотря на внушительную защиту, самоходки седьмой бригады по-прежнему подвержены колоссальному риску, работая вот так, средь бела дня на открытой местности, но по-другому нельзя, ведь пехота запрашивает поддержку в виде огня круглосуточно.

Задача на Северском направлении — отодвинуть врага и сберечь, то что не разрушено, ведь ВСУ обустраивали огневые точки в гражданских объектах, как пример, школа в Камышевахе.

Школу ВСУ использовали как опорный пункт. С помощью книг они забивали окна, чтобы отстреливаться, использовали мебель. Если обратить внимание на доску (ее, кстати, подарили голландцы), разлет снарядов здесь был достаточно серьезным.

На детских стульях — гильзы, на полу — старые камуфляжные куртки, у окон — брошенное оружие. Отстреленный ПТУР, западного происхождения.

Чтобы полностью освободить ЛНР, наши войска теснят противника в окрестностях Белогоровки.

Меловой карьер и его окрестности — это сейчас основная цель наших артиллеристов. Это второй по крупности опорный пункт ВСУ. Первый был на фильтровальной станции, оттуда врага удалось выбить и сейчас там зачистка, но теперь наши орудия нацелены именно на меловой карьер

На другом краю фронта наши танкисты постоянно поддерживают огневой ритм и не дают ни минуты продыху ВСУшникам. А прикрывают нашу тяжелую технику экипаж боевой машины поддержки танков «Терминатор». Выполнив задачу, танки и самоходки возвращаются в укрытие, им на смену выходит пехота при поддержке реактивщиков.

Накат противника был обречен на провал. Те, кому удалось уцелеть, вернулись к прежним позициям.