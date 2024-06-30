Сосо Павлиашвили признался, что уже составил завещание

Фото: © РИА Новости / Алексей Никольский

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Певец вместе со своей гражданской супругой Ириной Патлах сделали несколько громких заявлений.

60-летний певец Сосо Павлиашвили уже составил завещание. Об этом артист вместе со своей гражданской супругой Ириной Патлах рассказали в эфире телешоу Леры Кудрявцевой на одном из федеральных каналов.

Говорить о дележке наследства начала возлюбленная Павлиашвили, отвечая на вопрос ведущей.

«Если ты имеешь в виду какие-то имущественные вопросы, такие более приземленные, скажем так. Мне кажется, у нас каждый член семьи, он уже имеет какую-то свою маленькую частицу в общем деле… Это касается и детей, и родителей, и близких», — заявила Патлах.

«Завещание есть», — подтвердил Павлиашвили.

Зная репертуар артиста, не трудно догадаться, что на интервью поднимались и романтичные темы. Стало известно, например, что несмотря на то, что брак между Сосо и Ириной официально заключен так и не был, им удалось обвенчаться в церкви. А затем такое же таинство совершили и пожилые родители певца, возраст которых давно уже пересек отметку в 80 лет.

Ранее 5-tv.ru писал, что Сосо Павлиашвили мечтает снова стать отцом.