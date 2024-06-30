Фото: www.globallookpress.com / Lev Radin

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Кандидат в президенты США назвал иллюзией мнение о том, что его страна является единственной сверхдержавой в мире.

Американские санкции, введенные, чтобы подавить Россию, сделали ее экономику только сильнее. Такое заявление сделал независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в интервью на одном из популярных YouTube-каналов. Он отметил, что Москва сумела выработать иммунитет к ограничительным мерам — тот случай, когда страна становится сильнее от того, что на нее нападают. Для Штатов, признается Кеннеди, это катастрофа.

«Это иллюзия, что мы единственная сверхдержава в мире. И вы знаете, это больше не работает. Когда мы применяем санкции, люди смеются над нами. Россия из-за наших санкций теперь имеет самую сильную экономику, которая у нее когда-либо была», — сказал Кеннеди-младший.

Западные государства усилили санкционное давление на Россию в связи с началом спецоперации по защите Донбасса. По прошествии двух лет авторы ограничений и эксперты признают, что ослабить Москву не удалось. Зато получилось пошатнуть мировую экономику и довести ситуацию до кризиса в некоторых странах, в других научились сотрудничать в обход санкций.

Накануне пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова сообщала, что все меры, направленные против РФ, оказались неэффективными, и планы так называемого «коллективного Запада» сорвались. По словам дипломата, несмотря на препятствия со стороны Евросоюза, Москва продолжит снабжать мировые рынки энергоресурсами, удобрениями и продовольствием.

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