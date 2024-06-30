«Лучше огромный свой, чем переделанный»: Бородина вспомнила о пластике Курбана Омарова

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Ведущая вступила в спор со своими подписчиками в соцсетях после обсуждения нового сериала.

Ведущая Ксения Бородина вступила в перепалку со своими поклонниками из-за «некрасивого носа» известного турецкого актера и вспомнила про пластические операции, которые делал ее бывший супруг Курбан Омаров. Об этом пишет teleprogramma.pro.

Известно, что звезда очень любит турецкие сериалы. Недавно она решила обсудить со своими подписчиками в соцсетях новые заморские телепроекты, в частности сериал «Черная любовь», где актер Каан Урганджиоглу впервые играет положительного персонажа.

Внезапно ведущая столкнулась с волной негативных комментариев — ее поклонникам не нравился нос турецкой звезды. Тогда Бородина напомнила им, что мужчине не престало настолько критично относится к своим внешним данным, чтобы, например, обращаться за помощью к пластическим хирургам из-за формы или размера носа. Этим замечанием Бородина явно намекала на своего экс-возлюбленного Курбана Омарова, который делал ринопластику.

«Какая разница, какой нос у мужика. Лучше огромный свой, от природы, чем переделанный. Внешность вообще не самое главное в мужчине. Главное — ум, харизма, порядочность, доброта…» — ответила подписчикам ведущая.

Недавно Омаров женился на своей новой избранницей, которая, судя по комментариям Бородиной, и стала разлучницей в их отношениях.

Ранее 5-tv.ru писал, что Курбан Омаров раскрыл неожиданные детали свадьбы.