Женщина без возраста: 73-летняя Джейн Сеймур вывела в свет бойфренда

Фото: www.globallookpress.com / Javier Rojas

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Актриса стала лауреатом журналистской премии.

73-летняя актриса Джейн Сеймур стала гостьей на церемонии вручения премии Southern California Journalism Awards, которая проходила в Лос-Анджелесе. На вечере ее сопровождал бойфренд, музыкант Джон Замбетти, отмечает Daily Mail.

Возлюбленному актрисе — 75 лет. Для церемонии он выбрал классический образ с черным смокингом и галстуком-бабочкой. Джейн Сеймур же блистала в элегантном белом платье с бантами на плечах, еще раз доказав всему миру, что, несмотря на свой возраст, она остается секс-символом нашего времени. К слову, актриса известна своей активной позицией относительно эйджизма, то есть дискриминации из-за возраста.

На Southern California Journalism Awards Сеймур была удостоена премии за благотворительную деятельность в рамках своего фонда Open Heart.

Об отношениях Джейн Сеймур и Джона Замбетти стало известно в 2023 году. Как писали таблоиды, их познакомили друзья. Если Сеймур и Замбетти решат узаконить свои отношения, то для актрисы это будет уже пятый брак.

Ранее 5-tv.ru писал, что 84-летняя Джейн Фонда сообщила о неутешительном диагнозе.