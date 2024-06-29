Виноваты родители: представители лагеря в Магнитогорске назвали причину отравления детей

В отравлении детей в лагере Магнитогорска могли быть виноваты родители

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов

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Пресс-служба учреждения назвала продукты питания, которые, вероятно, и навредили здоровью воспитанников.

Массовое отравление детей в лагере «Уральские зори» в Магнитогорске, скорее всего, было вызвано употреблением запрещенных продуктов питания. Об этом рассказали представители пресс-службы оздоровительного центра.

В лагере было проведено масштабное расследование, сделан анализ пищи из столовой, но никаких отклонений обнаружить не удалось. В пресс-службе намекают, что к массовому отравлению детей могут быть причастны их собственные родители — в предшествующие выходные было организовано свыше 600 посещений.

«После опроса детей было выявлено, что... дети употребляли сами и угощали других детей запрещенными в лагере продуктами питания, особенно теми ягодами и фруктами, которые недавно появились в продаже в нашем регионе», — рассказали представители оздоровительного центра.

Сейчас учреждение работает в обычном режиме, но был введен дополнительный контроль над тем, что своим детям приносят родители во время посещений. В случае же обнаружения признаков ухудшения самочувствия, ребенка немедленно отправляют в изолятор.

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