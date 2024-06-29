Краснов обсудил с коллегой из Венесуэлы проблему международной преступности

Фото, видео: Гунеев Сергей / ТАСС; Генеральная прокуратура РФ; 5-tv.ru

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Генпрокурор России провел встречу с Тареком Вильямом Саабом Халаби.

Тема международной преступности обсуждалась на встрече генерального прокурора России Игоря Краснова и его коллеги из Венесуэлы Тарека Вильяма Сааба Халаби.

«Мы с вами говорили о том, что эффективно бороться с транснациональной преступностью и разрешать те проблемы, которые стоят перед нашими обществами, возможно только совместными усилиями», — подчеркнул Краснов.

Он также напомнил о прошедшей на прошлой неделе в Петербурге встрече руководителей прокурорских служб стран БРИКС в расширенном составе. На ней, по словам Краснова, обсуждались цифровые решения для борьбы с преступностью в виртуальном пространстве.

Кроме того, российский генпрокурор приветствовал решение Венесуэлы вступить в объединение прокурорских служб стран БРИКС и выразил надежду на то, что остальные члены поддержат ее заявку.

Также Краснов подтвердил намерение о наращивании сотрудничества с Венесуэлой в двустороннем формате.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что генпрокурор РФ Игорь Краснов обсудил с коллегой из Китая дальнейшее взаимодействие двух стран.