«Не очень хорошо выглядит»: пользователи сети сравнили Карла III и Байдена

Фото: www.globallookpress.com / I-Images

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Новый портрет короля озадачил подписчиков.

Внешнее сходство обнаружили пользователи сети между королем Великобритании Карлом III и действующим американским президентом Джо Байденом. Поводом для обсуждений стал новый портрет монарха, опубликованный Букингемским дворцом ко Дню вооруженных сил Великобритании.

«Похож на Джо Байдена, не очень хорошо выглядит»;

«Первое, о чем я подумал, — сходство с Байденом. Они примерно одного возраста», — написали пользователи сети.

В начале года стало известно о развитии онкологического заболевания у монарха - в феврале его прооперировали. Тогда король Великобритании на время был вынужден отказаться от исполнения ряда обязанностей, но после вернулся к общественным делам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Король Карл III впервые появился на публике после новостей о раке. В мае он сообщил об ухудшении самочувствия. Сейчас британский монарх проходит интенсивное лечение, и его иммунитет должен быть сильно ослаблен.