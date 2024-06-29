«Температура 38»: в детском лагере Магнитогорска произошло массовое отравление

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Андрей Эрштрем; 5-tv.ru

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Сотрудники учреждения пытались скрыть ЧП и говорили родителям, что детей «слегка тошнит».

Руководство детского лагеря «Уральские зори» в Магнитогорске Челябинской области пыталось скрыть факт массового отравления детей. Об этом 5-tv.ru сообщила Юлия Семенова — мать отдыхающего в лагере ребенка.

По словам женщины, чтобы о ЧП не стало известно за пределами учреждения, воспитатели забрали у детей телефоны, а в общем чате написали, что в этот день они не будут звонить родителям.

«На следующий день я увидела комментарии на страничке лагеря про отравление. Естественно, начала созваниваться с другими родителями, которых я знаю лично, они начали писать воспитателям. Воспитатели кому-то подтвердили, что ребенок болеет», — рассказала Семенова.

Сотрудники лагеря говорили родителям, что детей «слегка тошнит», отметила женщина. Сама она смогла связаться со своим ребенком вечером того же дня. Он заверил, что чувствует себя нормально.

Однако дети знакомых Юлии, отдыхающие в том же лагере, по ее словам, чувствовали себя очень плохо. Одну девочку мама даже вынуждена была забрать домой, поскольку у нее поднялась температура до 38 градусов.

При этом в инфекционной больнице, куда женщина привезла дочь, оказались дети из другого местного лагеря «Горное ущелье» с такими же симптомами.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что специалисты Роспотребнадзора изъяли из оборота почти 200 тонн продукции, вызвавшей ботулизм у большого числа жителей России.