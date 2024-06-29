Украина перебросила президентский спецназ на границу с Белоруссией

Фото: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

В Республике готовятся дать отпор в случае провокаций.

Киев стягивает большое количество личного состава на приграничные с Белоруссией территории. Об этом заявил начальник белорусского Генштаба генерал-майор Павел Муравейко в эфире телеканала ОНТ.

«В населенный пункт Овруч, который на Житомирском направлении, Ровенском-Житомирском направлении, прибыли подразделения специального назначения 1-й президентской бригады», — сказал Муравейко.

По его словам, украинцы развернули у границ системы наблюдения радиоэлектронной разведки, а их беспилотники залетают на территорию Республики.

Кроме того, украинские боевики проложили проходы в минных заграждениях на границе, что может говорить о подготовке диверсионно-разведывательных групп и рейдовых отрядов к проникновению на территорию Белоруссии.

Минобороны Белоруссии ответило на действия украинской армии перемещением к границе своих подразделений и наращиванием отдельных направлений. Белорусские военные находятся в постоянной готовности к оперативному реагированию и отпору в случае провокаций.

Глава МИД Литвы Гибриелюс Ландсбергис ранее допустил возможность ударов Украины по Белоруссии, если Россия перенесет на территорию республики цели для украинских ударов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что польские фермеры разлили вдоль границы с Белоруссией свиной навоз, чтобы обезопасить свои территории от проникновения мигрантов-мусульман.