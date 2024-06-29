Это работает! Лучшие ритуалы для привлечения денег

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

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Каждый из вас хоть раз в жизни задумывался: а вот бы на моей улице перевернулся грузовик с деньгами. Или по дороге в офис встретился бы чемоданчик с наличными.

С приходом XXI века общество несколько разленилось — деньги хотят все, а работать — никто. Каждый из вас хоть раз в жизни задумывался: а вот бы на моей улице перевернулся грузовик с деньгами. Или по дороге в офис встретился бы чемоданчик с наличными.

Сколько проблем можно было бы тут же решить! В Интернете существует столько денежных ритуалов, что можно выбрать на абсолютно любой вкус все что угодно. Редакция 5-tv.ru составила топ самых действенных, по мнению комментаторов в сети.

Красные трусы

Первым делом необходимо натянуть их на свою голову, немного посидеть и представлять кругленькие цифры на своем банковском счете. А дальше — забросить нижнее белье на люстру в комнате. Чем выше будут висеть ваши трусы, тем больше денег заработаете. И обязательно не забудьте про волшебную фразу — «Слава красным труселям! Высоко висите, деньги в дом несите».

Поставить кошелек на зарядку

Этот ритуал потребует несколько дней для выполнения. Сначала нужно вложить в кошелек рабочие (это важно!) батарейки или зарядный шнур, а вилку воткнуть в розетку. Так, будто заряжаете свой телефон, а не портмоне. В кошелек нужно вложить деньги. Чем больше, тем лучше. Дальше несколько ночей аксессуар трогать нельзя. Заряженные деньги обязательно привлекут финансы в ваш дом!

Перевернутый веник

Старый-старый способ, которым пользовались еще наши бабушки. Надо взять из кладовки (найти бы его еще!) веник и поставить его в угол спальни. Переворачиваете его щетиной вверх и оставляете на несколько дней. Согласно различным приметам, деньги будет «заметать» к вам в дом.

Искупаться в унитазе

Способ не подходит для особо брезгливых категорий людей. Нужно взять стул, поставить его возле унитаза и опустить ступни в воду. Несколько раз (лучше три) нажмите на слив, чтобы вода будто бы омывала вам ноги. И не забудьте, что обязательно нужно произносить заговор: «Когда я ставлю ноги в унитаз, мне деньги сыпятся все враз!», и в этот момент надо каждый раз нажимать на слив.