«Финансовый кризис»: экономист назвал госдолг США угрозой мировому порядку

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Что будет, если государство перестанет исполнять свои обязательства?

Стремительно растущий государственный долг США в дальнейшем может стать угрозой для мировой экономики. Если государство перестанет исполнять свои обязательства, возникнет глобальный финансовый кризис, сообщил экономист Павел Самиев в беседе с Lenta.ru.

«Традиционно считается, что американские казначейские бумаги — это низкорисковый актив, его используют для защиты от нестабильности на финансовых рынках. Поэтому неисполнение обязательств может вызвать реакцию по всему миру, финансовый кризис, который способен перекинуться и на реальный сектор», — считает он.

По словам Самиева, растущий госдолг США оказывает инфляционное давление на мировую экономику, поскольку американская инфляция распространяется на другие страны.

Несколько раз он уже подходил к значению, когда «предполагалось жесткое решение о невозможности продолжать его наращивание». Однако в результате лимит пересматривался, и долг возрастал.

Эксперт отметил, что сам по себе госдолг какого-либо государства доставляет проблемы только самой стране в виде дополнительных процентных расходов. В случае Соединенных Штатов ситуация особенно чувствительна для всего мира, так как доллар пока что является основной валютой для международной торговли, а США одной из крупнейших экономик мира.

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