«Финансовый кризис»: экономист назвал госдолг США угрозой мировому порядку
Экономист Самиев: госдолг США может угрожать мировой экономике
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
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Что будет, если государство перестанет исполнять свои обязательства?
Стремительно растущий государственный долг США в дальнейшем может стать угрозой для мировой экономики. Если государство перестанет исполнять свои обязательства, возникнет глобальный финансовый кризис, сообщил экономист Павел Самиев в беседе с Lenta.ru.
«Традиционно считается, что американские казначейские бумаги — это низкорисковый актив, его используют для защиты от нестабильности на финансовых рынках. Поэтому неисполнение обязательств может вызвать реакцию по всему миру, финансовый кризис, который способен перекинуться и на реальный сектор», — считает он.
По словам Самиева, растущий госдолг США оказывает инфляционное давление на мировую экономику, поскольку американская инфляция распространяется на другие страны.
Несколько раз он уже подходил к значению, когда «предполагалось жесткое решение о невозможности продолжать его наращивание». Однако в результате лимит пересматривался, и долг возрастал.
Эксперт отметил, что сам по себе госдолг какого-либо государства доставляет проблемы только самой стране в виде дополнительных процентных расходов. В случае Соединенных Штатов ситуация особенно чувствительна для всего мира, так как доллар пока что является основной валютой для международной торговли, а США одной из крупнейших экономик мира.
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