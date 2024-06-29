«Образ мальчишки»: стилист раскритиковал новый внешний вид Егора Крида

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Певец стал похож на корейских певцов.

Недавно российский певец Егор Крид сменил прическу в честь дня рождения, изменив прическу. Звездный стилист Александр Данилов вместе с изданием «Страсти» разобрал обновленный образ артиста.

Фото: Telegram / ЕГОР КРИД / egorkreed

Данилов отметил, что Крид в свои 30 лет «перезагрузился», чтобы выглядеть моложе.

«Если Егору Криду это нравится, то ладно, надо же как-то привлечь к себе внимание. В 30 хочет выглядеть на 20. А потом уже когда будет 50… Чем старше, тем короче юбка. Деньги есть, все есть, слава есть, семьи нет», — подчеркнул стилист.

По его словам, сейчас Егор Крид похож на корейских айдолов, которые выглядят юными, несмотря на возраст. У него такой же «лисий» взгляд.

Стилист уверен, что необходимо соответствовать своему возрасту, а не пытаться бегать за молодостью, которая постепенно уходит вместе с годами.

«Образ у него сейчас молодого мальчишки», — подчеркнул Данилов.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певец Егор Крид дал эксклюзивный комментарий о своей личной жизни.