Жертва абьюза? В сети разнесли бросившую свою дочку Алесю Кафельникову

Наследница знаменитого теннисиста огорошила скандальными новостями.

Наследница знаменитого теннисиста Евгения Кафельникова добилась многого в мире моды, но прославилась, увы, скандалами, семейными разборками и наркозависимостью.

Алеся Кафельникова.

Алеся Кафельникова вытянула счастливый билет, родившись в семье знаменитого спортсмена — теннисиста Евгения Кафельникова.

Но так ли благополучна была жизнь девочки, раз в юном возрасте модель попробовала все и в итоге оказалась в клинике для наркоманов?

Сейчас, кажется, все наладилось. Она сумела вернуться на подиум, вышла замуж, стала мамой. Вот только все еще остается объектом неприятных сплетен и обсуждений.

Например, того факта, что дочь Алеси видит ее крайне редко, а воспитанием занимается бабушка Мария Тишкова, которая много лет назад тоже скинула ребенка родителям и занималась собственной жизнью.

Трудное детство Алеси Кафельниковой

Родители Алеси развелись, когда ей было три года. Кафельников боялся, что бывшая заберет ребенка и увезет за границу, он убедил Тишкову оставить малышку, даже доплатил пару миллионов в валюте сверху. Та согласилась.

Девочку растили бабушка и дедушка в Сочи, мама и папа в основном занимались своими делами, периодически навещали.

В 16 лет Алеся решила стать моделью, начала активно худеть и готовиться к кастингам, чем выводила из себя отца. Однажды конфликт достиг апогея, и они перестали общаться.

Родители Алеси.

Карьера Алеси складывалась успешно, она хорошо зарабатывала, вела соцсети и всячески противилась вмешательству взрослых. Но не потому что не нуждалась в них, а потому что была обижена.

Впоследствии в интервью девушка признавалась, что испытывала проблемы ментального характера, занималась самоповреждением, «наказывала себя», чтобы освободиться от боли.

Порезы на теле затем сменились употреблением алкоголя и запрещенных веществ. Отношения с парнями только усугубляли зависимости.

Кафельникова встречалась с богатым наследником Никитой Новиковым, затем ее избранником стал Глеб Голубин, сын футбольного функционера Геннадия Голубина, известный публике как рэпер Фараон.

Папа снова был против и заставлял выбирать между ним и бойфрендом. Папу не выбрали, молодые голубки стали жить вместе.

Из этого дома отец вскоре забрал Алесю в ужасном состоянии — юноша позвонил ему и попросил помощи, так как не мог контролировать.

Алеся и Фараон.

«Не было ни дня, чтобы я была трезва. Четыре часа дня, Патрики, я без телефона, сумки и без памяти. Дошла до бутика Edem, попросила вызвать мне такси.

Я очнулась дома: в руке торчала капельница. Меня еле откачали, изо рта шла пена. Мне было все равно, жить не хотелось», — рассказывала о себе Кафельникова.

Однажды каким-то чудом молодая красавица одумалась. Она прошла реабилитацию, улетела на полгода на Бали приводить мысли в порядок.

Сменила провокационный образ на натуральный, стала признаваться, мол, сожалеет, что так потрепала нервы папе.

Брак Алеси Кафельниковой и Георгия Петришина

Отношения модели с бывшим женихом Светланы Ходченковой завязались в 2020 году. Актриса получила предложение, но так и не пошла под венец, так как, по ее словам, избранник к семье оказался не готов.

Спустя год Петришин взял в жены беременную Алесю Кафельникову. Разница в возрасте в 12 лет никого не смущала, красивая пара светилась счастьем и ждала появления малыша.

Кафельникова с мужем Петришиным

Георгий, хоть и выбирал себе только знаменитых девушек (Ходченкова, Рита Дакота, Настя Задорожная, Виктория Дайнеко, Анфиса Чехова), информацию о себе держал в тайне.

Известно было, что он предприниматель, работник сферы услуг и теперь муж Кафельниковой и отец малышки Киары. Алеся выкладывала трогательные фото, занималась дочкой.

Внезапно идиллию разрушила ее мама Мария Тишкова.

В соцсетях она написала, что Петришин издевается над ее дочерью, устраивает скандалы, а потом снимает компрометирующие видео с женой в главной роли и отправляет их «нужным людям». Мать модели сокрушалась, что из-за проблем с деньгами не может примчаться на помощь.

Мария Тишкова

«Мне хочется драться с Егором (Петришиным — Прим. Ред.), мне хочется защищать своего ребенка, каким бы он ни был… Я знаю его родителей и понимаю, что он тоже чей-то ребенок…

Но почему он такой жестокий? Иногда таким образом люди просят, чтобы им помогли остановиться, иначе они не могут уже контролировать сами себя», — писала Мария.

Саму Тишкову бывший супруг считал плохой мамой и легкомысленной женщиной, она к тому же имела связи с сектантами.

Родители теннисиста помогли ему избавиться от жены быстро, примирению никто не способствовал, а затем Тишкова и вовсе лишилась материнских прав.

А Алеся, как уже известно, поехала жить к дедушке с бабушкой. С родительницей модель не общалась долго, и только появление Киары все изменило.

После заявления матери Кафельникова пыталась сгладить ситуацию, намекала, что Тишкова не в себе.

Петришин недоумевал, но на ответные обвинения не решался. Мария взывала к мирозданию, которое должно заботиться о ней, а на деле, возможно, указывала — дочь и зять не слишком щедры в финансировании ее жизни.

А потом внезапно сообщила, что живет на Бали вместе с внучкой пока мама возвращается в модельный бизнес. Алеся привела себя в форму и отправилась на кастинг.

Оставила дочку на Бали и вернулась на подиум

«Мы с мужем очень скучаем, но видя ее радостное лицо, когда она плавает в океане, ползает со своими друзьями, кушает свежие овощи и фрукты, мы с ноткой грусти, но очень радуемся за нее.

Для нее быть на Бали точно лучше, чем быть в Москве «запечатанной» в комбинезон. Не обессудьте, но я так сильно хочу работать, а именно сделать всяких шоу, съемок…

В такие моменты я думаю, что у меня два выхода: либо работать, либо быть мамой», — говорила Кафельникова в интервью.

Молодая мама заверяла, что мчится на встречу к дочери при любой возможности, хотя и признавалась, что удается это нечасто.

Успокаивала себя тем, что Киара окружена любовью и заботой бабушки, которой еще и наемные сиделки помогают.

Модель считает, что совмещать полноценное материнство с карьерой просто невозможно, потому что всегда придется чем-то жертвовать: сегодня выгодным проектом, а завтра временем на общение с ребенком.

Алеся с дочкой Киарой.

«Самый сложный путь — все это совмещать. Где-то отказываться от классных съемок и ехать проводить время с дочей, а где-то в слезах уезжать, чтобы не упустить свою мечту. Слава богу, что есть бабушки», — вздыхала Алеся.

Примечательно, что при всех исходных данных Кафельникова мечтает о втором малыше. Публику, следящую за жизнью звезды, это возмущает.

Кафельникова открыто обсуждала свои психологические проблемы, психозы и срывы с подписчиками, вспоминала, как ее бросили мама и отец, а теперь буквально копирует их сценарий.

Недавно модель появилась на дефиле модных домов в Париже, а пользователи сети принялись за старое — обвинять, что позабыла о ребенке в угоду собственным амбициям. Яблочко от яблони…

Впрочем, не зря говорят, что крайне сложно уйти от установок и паттернов, сложившихся и закрепившихся в детстве.

Но, как минимум, Алеся Кафельникова больше не мелькает в новостях как жертва зависимостей и абьюзивных отношений, пациент с передозировкой и просто трудный ребенок.