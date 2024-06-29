Три человека пострадали при ракетной атаке на Севастополь

Фото: MOHAMMED SABER / ТАСС

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Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

При ракетной атаке на Севастополь пострадали три человека. Сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь, они госпитализированы. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

«По предварительным данным, в результате ракетной атаки пострадали три мирных жителя. У них осколочные ранения легкой степени тяжести. Сейчас их госпитализируют в больницу», — опубликовал пост политик.

Известно, что также упали осколки в некоторые точки города, а именно — на Выгонной улице, около улицы Новиков и на Жукова. Повреждена кровля домов и стекла.

Губернатор напомнил, что к суббоеприпасам и осколкам ни в коем случае нельзя подходить. Тем более, нельзя их поднимать и как-либо трогать.