Богатое наследие: как Илон Макс стал отцом 12 детей

Фото: Reuters / Gonzalo Fuentes

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Бизнесмен дал некоторым своим сыновьям и дочерям очень необычные имена, связанные с его увлечениями и профессией.

Семья у американского предпринимателя Илона Маска очень обширная, в общей сложности у него появилось 12 детей от разных женщин.

Первой женой бизнесмена стала Джастин Уилсон, с которой они сыграли свадьбу в далеком 2000-м году. В браке родились мальчики-близнецы и тройняшки: Гриффин, Ксавьер, Дамиан, Саксон и Кай.

Потом появился на свет еще один малыш Невада, который умер спустя десять недель из-за синдрома внезапной смерти младенцев.

В 2010 году супруги расстались из-за негативного влияния работы Маска на его личную жизнь.

От второго брака с актрисой Талулой Райли детей не было.

Третья супруга канадская певица Клэр Буше подарила ему двух сыновей и дочку: Экс Эш Эй-Твелв, Экза Дарк Сайдерил и Техно «Тау» Механикус.

Также Илон Маск отец троих внебрачных детей от коллеги по работе Шивон Зилис. Последний ребенок у пары родился совершенно недавно. Все они будут носить его фамилию.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что американский бизнесмен Илон Маск настойчиво приставал к подчиненным в своей компании SpaceX.