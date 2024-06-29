Самый масштабный и долгожданный праздник «Алые Паруса» прошел в Петербурге

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Анна Селина; 5-tv.ru

Этой ночью город был переполнен счастьем и восторгом тысяч выпускников, главная мечта которых наконец исполнилась

Ключевой и самый красивый момент праздника. Алые паруса над Невой. Каждый год появляются, и каждый год невозможно оторвать глаз.

Вчерашние школьники на набережной ловят каждую яркую деталь. Такое в памяти останется навсегда.

Появление брига — невероятный момент. Который остался бы таким, даже если бы не было света и эффектов. Но именно они делают проход алых парусов над Невой незабываемым.

На этот раз корабль сопровождает группа флайбордистов.

Это все для них, тех, кто окончил школу, у кого впереди учеба, работа, взрослая жизнь. «Алые паруса» — повод задуматься о будущем. И время повеселиться от души.

Первый пункт праздничной программы — Дворцовая площадь. Она вместила 130 тысяч выпускников. Концерт, танцы. А для кого-то это повод сделать побольше селфи.

Кому-то повезло отмечать в день «Алых парусов» и день своего рождения.

«Мне сегодня исполнилось 18 лет. У меня сегодня день рождения! И поэтому для меня это двойной праздник!» — рассказала выпускница Неля.

Будет что вспомнить и ребятам из Якутии. Они тоже давно мечтали побывать здесь.

Это стало уже традицией: здесь на площади и дети из Мариуполя. Города-побратима Санкт-Петербурга. Стараются ничего не упустить.

«Шикарный вид со второго этажа, самый лучший. Я очень рад, безумно рад, первый раз в жизни такая ситуация, куда-то поехать и насладиться таким красивым городом», — рассказал Максим Скребцов.

«Алые паруса» — это и их праздник тоже. Яркое шоу проводят и в самом Мариуполе. Яхта «Ассоль» уже прошла по Азовскому морю под восторженные возгласы выпускников.

Паруса развевались на ветру. Тоже, как и в Петербурге, взмывали ввысь фигуры на флайтбордах и гремел фейерверк.

«Вообще первый раз такое вижу! Очень красиво!» — поделилась впечатлениями выпускница.

Но такого размаха там еще не достигли. Сцена в Петербурге на Дворцовой — отдельная уникальная часть праздника. Гигантские декорации. Технические решения, которых раньше не применяли совсем. Формой она напоминает большое дерево. И дерево выросло на экранах в начале праздника.

Символ, с помощью которого можно понять концепцию. Тема праздника — семья. И все, что связано с этим понятием. Союз двух влюбленных, дети. Но и семья в широком смысле. Школьный класс, группа на факультете института. Коллектив в офисе или в цеху. Рэпер ST выступал будто на металлургическом заводе.

За спортивный блок отвечала певица IOWA. Люди в твоем спортзале, твоя спортивная команда — тоже твоя семья.

На сцене только популярные артисты и только хиты. Вполне «молодежный» состав. Кроме IOWA и ST еще AMIRCHIK, Тося Чайкина, Алсу, Люся Чеботина и Ваня Дмитриенко. За хореографию отвечает балет «Тодес» и цирковые артисты.

Традиционно поприветствовал выпускников и глава Санкт-Петербурга Александр Беглов.

«Мы верим в вас! Нам нужны ваши сильные руки, знания, энергия! Дерзайте! Мечтайте! Побеждайте! Побеждайте вместе с Россией!» — призвал выпускников Беглов.

Но кульминация — на набережных Северной столицы. Тему семьи продолжает мизансцена театрализованной части «Алых парусов».

Простая, но трогательная история любви проводит пару через все ее этапы. Первая встреча, трудности, которые предстоит вместе пережить. Но в конце — предложение руки и сердца. Свадьба. И то, ради чего все это было — новая жизнь.

Ни о техническом уровне, ни об уровне исполнения в далеком 68-м мечтать, конечно, не могли. Но тогда зародилась традиция. А в 2005-м ее возродили. Благодаря Акционерному Банку «РОССИЯ», Пятому каналу и правительству Санкт-Петербурга. Теперь выпускники переполнены впечатлениями.

Будет о чем задуматься после праздника. Что вспомнить. И учитывая размах этих «Алых парусов», о чем рассказать детям.