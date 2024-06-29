Пять человек погибли в результате атаки украинского дрона в Курской области

Дарья Евстрахина 75 0
Пять человек погибли в результате атаки украинского дрона в Курской области

Фото: www.globallookpress.com / Christian Reister

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

Перейти в Дзен Есть новость?
Присылайте »

Среди них двое детей.

В Курской области в результате атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли пять человек, из них двое детей. Об этом в официальном Telegram-канале сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. 

Украинский беспилотник атаковал минувшей ночью жилой дом в Городище Рыльского района. Раздался взрыв, погибли пять человек, из них двое маленьких детей.

Известно, что выжили еще два человека, в данный момент они госпитализированы в Рыльскую районную больницу и находятся в тяжелом состоянии. Им оказывается вся медицинская помощь. 

«Приношу глубочайшие соболезнования родным и близким погибших», — подписал пост врио губернатора Курской области. 

Накануне силы противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 25 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Над Курской областью было уничтожено два дрона. 

 

Новости партнеров

Новости СМИ2