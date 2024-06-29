Младенец выпал из окна десятого этажа и выжил

Фото: © РИА Новости / Мария Девахина

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Вместе с ним выпала его мама, которую спасти не удалось.

В Бурятии младенца госпитализировали после того, как он выпал из окна десятого этажа и чудом выжил. Однако погибла его мать, которая загадочным образом выпала из окна вместе с ним. Об этом истории пишет «Московский комсомолец» со ссылкой на Республиканскую детскую клиническую больницу.

Случилось все в Улан-Удэ. Известно, что мать приехала вместе с восьмимесячным ребенком к своим родителям в квартиру в их отсутствие. Ей нужно было забрать какие-то вещи. Как она оказалась с грудничком под окнами дома — неизвестно.

Прибывшая место бригада «скорой» увезла малыша в больницу. Он попал в реанимацию. Врачам удалось спасти ребенка, но его мать скончалась от полученных травм.

Ребенка после реанимации перевели травматологию. Родные верят в то, что смогут поставить его на ноги. Сколько времени займет реабилитация — врачи пока прогнозов не дают, но мальчик идет на поправку. Медики уже прозвали его «маленьким бойцом».

Ранее 5-tv.ru писал, что подросток выпал из окна больницы в Москве и погиб.