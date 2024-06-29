«Все-таки дача, машина»: почему Панкратов-Черный расписался с женой только после инфаркта

Фото: Геодакян Артем / ТАСС

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Супруги вместе с 1970-х, а женаты только несколько лет. Вопрос выгодности брака в этой семье поднимался неоднократно.

Народный артист РФ Александр Панкратов-Черный объяснил, почему десятилетиями не женился на своей избраннице Юлии Монаховой. Официально пара оформила отношения только пять-шесть лет назад. Отвести женщину в ЗАГС актер решил после инфаркта.

Таким образом он решил привести в порядок дела и избежать ссор родственников во время раздела имущества. Тайну артист раскрыл в интервью Борису Корчевникову.

«Я сказал: „Юль, давай все-таки это сделаем“. Потому что инфаркт схватанул после трех микроинфарктов. Я подумал, не дай бог, загнусь, кто наследство-то получит? Все-таки дача, машина», — сказал Панкратов-Черный в эфире программы федерального канала.

Как отметил актер, по закону все его имущество после смерти получил бы единственный сын Владимир Панкратов. Но позаботиться народный артист должен был не только об отпрыске, кстати уже взрослом мужчине, но и о его маме. Чтобы часть досталась и Юлии Монаховой, она должна стать женой, а не сожительницей.

Супруга актера — дочь советского кинооператора и кинорежиссера Владимира Монахова. Когда она познакомила отца с возлюбленным, это было в 1970-е, мгновенного доверия между мужчинами не возникло. Панкратова-Черного сочли хитрецом, околдовавшим девушку из хорошей семьи. Монахов так и говорил: «Да, казачок, хорошо карьеру начинаешь».

Было обидно, и мысль о женитьбе надолго покинула артиста, это было принципиальное решение. Любимая все равно собрала вещи и переехала к нему, еще 16 лет у пары не было своего жилья, никто не помогал. И так вышло, что желание стать мужем Монаховой проснулось только спустя годы по веским причинам.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Панкратов-Черный едва не погиб в один день с Игорем Тальковым.