Воробьев исключил строительство концертного зала на месте сгоревшего «Крокуса»

Губернатор МО Воробьев: концертного зала на месте «Крокуса» больше не будет

Фото: ИЗВЕСТИЯ / ДМИТРИЙ_КОРОТАЕВ

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Концерт группы «Пикник» обернулся трагедией 22 марта — террористы ворвались в здание и открыли огонь по людям, после чего начался пожар.

Концертный зал на месте сгоревшего «Крокус Сити Холла» восстанавливать не будут. Об этом журналистам РИА Новости сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Концертного зала там больше не будет», — сказал он, отвечая на вопрос о планах властей.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, в результате которого погибли 145 человек, произошел 22 марта. Злоумышленники ворвались в здание незадолго до начала выступления группы «Пикник» с автоматами в руках и открыли огонь по людям, а затем подожгли зрительный зал. «Крокус» полностью сгорел.

«Мы никогда не забудем тех, кто пал жертвой террористов. То, что разрушено их грязными руками, будет восстановлено», — такое сообщение появилось на сайте Crocus Group 24 марта.

Вскоре после трагедии представители организации-владельца обещали вернуть площадку к жизни. Ее глава Араз Агаларов с сыном Эмином заявляли, что планируют оценить ущерб, что на разработку плана реконструкции понадобится время. Агаларов-старший собирался восстановить пострадавшие инфраструктурные объекты и «сохранить тысячи рабочих мест для сотрудников компании».

Воробьев ранее также отмечал, что на месте «Крокуса» могут возвести памятный сквер.

Ранее 5-tv.ru выяснял, когда закончится расследование теракта в «Крокусе».