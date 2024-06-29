Уголовное дело возбуждено по факту гибели людей при пожаре в Балашихе
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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На месте происшествия работает группа следователей и криминалистов.
По факту гибели пятерых людей при пожаре в подмосковной Балашихе возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по региону.
Пожар произошел в общежитии на улице Керамическая. В МЧС России рассказали, что тела были обнаружены с горящей квартире.
Известно, что эвакуировать из горящего здания удалось десять человек, а спасти еще троих. Пятеро, к сожалению, погибли.
Общежитие горело на площади 40 квадратных метров. К 00:19 по московскому времени открытый огонь удалось ликвидировать.