«Стал самым счастливым»: бывший муж Ани Лорак и его молодая любовница ждут ребенка

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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После расставания со звездой Мурат Налчаджиоглу купается в женском внимании и регулярно меняет спутниц. Одна из них, похоже, задержится.

Бывший муж певицы Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу станет отцом. Его очередная молодая избранница в соцсетях рассказала о беременности, продемонстрировав тест с двумя полосками. Она счастлива и, в отличие от поклонников Лорак, верит в светлое будущее и благополучную семейную жизнь.

«Самое важное в жизни найти правильного и ответственного попутчика. Но, к сожалению, не каждому это удается», — написала она в своем блоге.

Отношения Мурата и Анастасии трудно назвать безоблачными. Влюбленные не скрывали свои проблемы и даже расставались не так давно — весной. Девушка заверяла подписчиков, что решение было принято без скандалов, разошлись мирно и позитивно. Видимо, ситуацию изменила беременность, которая, к слову, не стала очередной проблемой. Будущий отец в восторге.

«Когда это увидел, то стал самым счастливым мужчиной в жизни. Хватит играть в социальные сети! Как только я тебя увидел еще в первый день, сразу захотел ребенка от тебя. Если это случится, я буду очень счастлив — вот мой ответ!» — заявил Налчаджиоглу.

В браке с Ани Лорак ловелас впервые стал отцом. У пары родилась дочь София. Девочка живет с мамой, с отцом регулярно видится и путешествует. Певица признавалась, что несмотря на личную драму и боль из-за измен супруга никогда не препятствовала этому общению, дети — это святое. Со временем бывшие смогли наладить отношения ради Софии. Сейчас Лорак встречается с испанцем Исааком Виджраку.

Ранее, писал 5-tv.ru, артистка здорово напугала фанатов, едва не свалившись без чувств во время шоу.