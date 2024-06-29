Время поговорить о разводе? Лопес и Аффлек встретились в деловой обстановке

Фото: www.globallookpress.com / Billy Bennight

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Знаменитые супруги не виделись около месяца, чем в очередной раз подтвердили слухи о расставании.

Певица Дженнифер Лопес и ее супруг-актер Бен Аффлек после месяца разлуки встретились в престижном деловом центре в Западном Голливуде. Они приехали порознь, а через несколько часов так же по отдельности покинули здание. Инсайдеры издания TMZ утверждают, что это был первый день официального обсуждения развода.

В бизнес-центре, где проходила встреча, расположена продюсерская компания Аффлека и его друга Мэтта Деймона. Однако никого из коллег актера журналисты, следившие за развитием событий, так и не увидели.

Бен прибыл первым, вскоре у входа появилась Лопес. Оба были одеты формально, Бен и вовсе пришел в костюме и белой рубашке, что не в его повседневном стиле.

Слухи о расставании пары циркулируют не первый месяц. Не раз в окружении звезд говорили о трудностях в отношениях и разных взглядах на брак, которые так и не перебили сильные взаимные чувства. В мае Аффлек съехал из общего с Лопес дома и снял себе другой. Джей Ло последние недели провела в Европе. Поклонники с сожалением ждут официального заявления о разводе.

Ранее, писал 5-tv.ru, стало известно о роли Мэтта Деймона в расставании пары. Сообщалось, что влюбленные вновь обрели друг друга спустя 20 лет после первого расставания. А приятель за Бена не порадовался, вместо этого — предупредил о неизбежных проблемах.