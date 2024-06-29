Анна Седокова разоткровенничалась на сцене: «Пишу песни, когда мне супербольно»

Фото, видео: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков; 5-tv.ru

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По словам артистки, только драма рождает по-настоящему цепляющие произведения.

Певица Анна Седокова рассказала о своем отношении к творчеству и собственному репертуару на музыкальном фестивале «Новое Радио ДВИЖ». Стоя на сцене перед своими зрителями, артистка призналась, что ее вдохновение пробуждается в минуты тяжелых переживаний. Сравнивая свои песни, исполнительница понимает, что самые лучшие были созданы в периоды страданий.

«Я всегда пишу песни, когда мне супербольно. Я всегда считала, все свои сто лет жизни, что могу писать песни только из боли. Когда вы расстались, вы не можете быть вместе… И вот перед этим была песня, которую я написала типа из счастья. Я такая: „Я счастливая, я напишу песню“. И вот, что я думаю — песни из боли намного круче», — сказала Седокова.

Откровения звезды были тепло приняты публикой. Последнюю фразу зрители встретили понимающими возгласами. Артистка, видимо, решила не уточнять, какие события стали поводом для создания следующей композиции. Она только одобрительно кивнула в ответ поклонникам, собралась и продолжила выступление.

Анна Седокова активно ведет соцсети, делится с подписчиками жизненными невзгодами и успехами. Фолловеры знают многое о ее ценностях, отношениях с мужем, баскетболистом Янисом Тиммой, с коллегами по творческому цеху. Даже о здоровье. Недавно, об этом писал 5-tv.ru, певица внезапно оказалась в больнице и перенесла экстренную операцию.