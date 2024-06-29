«Главные люди»: ведущие «Алых парусов» призвали школьников поблагодарить родителей

Фото, видео: 5-tv.ru

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Сегодня на Дворцовой площади Петербурга проходит главный выпускной страны.

Ведущие праздничного концерта «Алые паруса» Дмитрий Хрусталев и Ида Галич призвали выпускников выразить благодарность родителям.

Они напомнили, что родители имеют полное право отмечать выпускной вместе с ребятами, ведь этот день — и их безусловная заслуга. А родители — главные люди в жизни каждого человека.

«Помогали вам с „домашкой“, отдувались за вас перед учителями, читали шок-контент в родительских чатах, потом отдыхали и снова читали», — перечислил Хрусталев.

Галич подчеркнула, что выпускной — семейный праздник.

Сегодня на Дворцовой площади Петербурга проходит главный выпускной страны — праздник «Алые паруса». В этом году темой всемирно известного шоу стала семья в широком понимании этого слова. Ведущие напомнили выпускникам, что они являются частью большой семьи — России, в которой проживает более 190 народов и народностей.

Шоу, которое в 2005 году возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала, проходит в Северной столице уже 20-й раз.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ST посоветовал сохранить милый обычай всех выпускных.