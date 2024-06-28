Выпускники перебили ведущих «Алых парусов», начав скандировать «Россия!»

Фото, видео: 5-tv.ru

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Вчерашние школьники собрались на Дворцовой площади Петербурга.

На праздничном концерте «Алые паруса» на Дворцовой площади Петербурга выпускники прервали речь ведущих, начав скандировать «Россия».

Дмитрий Хрусталев и Ида Галич напомнили выпускникам, что главная тема праздника в этом году — это семья, причем в широком смысле слова. Также артист отметил, что в России и есть большая семья, которая составляет сегодня более 190 народов и народностей.

«Мне нравится, что ты — как энциклопедия. Но я слышу, как сейчас люди скандируют какое-то очень важное слово!» — сказала Галич.

Дворцовая площадь Северной столицы сегодня собрала выпускников со всей страны на уникальный в своем роде праздник «Алые паруса». Масштабное шоу разворачивается там уже в 20-й раз.

Праздничный концерт открыл губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, сказав напутственное слово выпускникам и ударив в рынду, звук которой уже превратился в символ начала взрослой жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что певица IOWA показа спортивный класс на сцене «Алых парусов».