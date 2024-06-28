Ведущие Галич и Хрусталев назвали семьей всех находящихся на Дворцовой площади

Фото, видео: 5-tv.ru

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Они отметили, что праздник «Алые паруса» заботливо укрыл под сенью декорационного дерева всех гостей.

В Санкт-Петербурге на Дворцовой площади начался праздничный концерт для выпускников «Алые паруса — 2024». Ведущие мероприятия Ида Галич и Дмитрий Хрусталев открыли грандиозный праздник и назвали семьей всех людей, кто находится сейчас на Дворцовой площади.

«Семьей можно назвать не только близких и родных людей, семья — это нечто большое, например, это все те, кто сегодня здесь на Дворцовой площади!» — воскликнула Ида Галич.

Ведущие отметили, что праздник заботливо укрыл под сенью декорационного дерева всех присутствующих. Семья стала главной темой грандиозного праздника, ведь указом президента Владимира Путина 2024 год в России объявлен Годом семьи. А древо служит лучшим символом для этого. Это дерево над Дворцовой площадью стало олицетворением большой и дружной семьи!

«Как из небольшого семечка вырастает это красивое, полноценное плодоносящее растение, так и мы подобно ему пускаем корни, расцветаем, приносим плоды своей работой, создаем семьи и уютные дома», — подчеркнул Хрусталев.

На огромной сцене перед выпускниками выступят Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Тося Чайкина, AMIRCHIK, IOWA, Алсу, балет TODES и хедлайнер вечера — МОТ.

Шоу «Алые паруса», аналогов которому в мире нет, в 2005 году возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Беглов открыл праздничный концерт «Алые паруса».