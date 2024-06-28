Фото, видео: 5-tv.ru

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Главный выпускной России празднуют на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Певица IOWA показала настоящий боксерский поединок на сцене праздничного концерта «Алые паруса» на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.

Исполнительница появилась на сцене масштабного шоу страны в спортивной форме в окружении «боксеров» и исполнила свой хит «Бьет бит».

«Ты конкретно поступишь туда, куда захочешь! Ты поступишь!» — дала напутствие всем молодым людям певица.

Российские школьники, а также гости из государств СНГ и даже стран Африки собрались на праздничный концерт «Алые паруса-2024», который проходит на Дворцовой площади Северной столицы уже 20-й раз. В этом году главная тема праздника — семья, причем в широком понимании этого слова.

Но, конечно, все выпускники ждут кульминации — выход белоснежного брига «Россия» под алыми парусами, который сегодня проходит по новой траектории.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что ведущие Галич и Хрусталев назвали семьей всех находящихся на Дворцовой площади.