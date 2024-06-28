Певец Амирчик открыл концерт «Алые паруса» трогательной песней Юрия Шатунова

Фото, видео: 5-tv.ru

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На сцене исполнитель появился, поднимаясь по лестнице в небо.

Шикарное шоу выпускников «Алые паруса» в Санкт-Петербурге открыл певец Амирчик с песней знаменитого исполнителя Юрия Шатунова. Эксклюзивными кадрами делится 5-tv.ru.

Молодой музыкант действительно растрогал зрителей — он выбрал душевную композицию «Розовый вечер». В праздничном красном костюме юноша появился на сцене, эффектно выехав на лестнице вверх.

Анимированный экран на фоне красиво преобразован в школьную доску — массовка-«учителя» решают различные примеры, словно зрители, которые только что оставили родные классы, любимых преподавателей и товарищей. В номере Амирчика своим масштабом особо поражает 3D-модель сцены.

Тысячи выпускников с удовольствием подпевают песне Юрия Шатунова и снимают выступление молодого артиста на память. Эту ночь они точно запомнят надолго.

После «Розового вечера» певец также исполнил трек «Это любовь», а затем — «Космос». Экран на фоне изменился — вместо школьной доски появился космонавт на лошади, гуляющий по улицам Санкт-Петербурга.

В Северной столице России проходит главный праздник всех выпускников «Алые паруса-2024». Уникальное по своим масштабам шоу этой ночью оставит незабываемые впечатления — на торжественном празднике собралось огромное количество молодых людей.

Темой мероприятия стала семья. А шикарная сцена, где проходит выступление, построена практически без стен. Участие в концерте примут такие артисты, как Люся Чеботина, Ваня Дмитриенко, Тося Чайкина, AMIRCHIK, IOWA, Алсу, балет TODES и другие. «Главный герой», несомненно, белоснежный бриг «Россия», который сегодня пройдет по новой траектории.

«Алые паруса» в 2005 году возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Дворцовой площади Петербурга начался праздничный концерт «Алые паруса».