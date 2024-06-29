Прокуратура завершила проверку: кто ответит за обрушение крыши дома под Пензой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Без жилья остались 12 человек, собственники квартир годами добивались ремонта, и когда работы начались, крыша обвалилась.

Прокуратура Пензенской области завершила проверку по факту обрушения крыши жилого дома в рабочем поселке Тамала. Об этом сообщила старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, представители ведомства прибыли на место в день происшествия. Были установлены организации, проводившие ремонт крыши и строительный контроль, а также обстоятельства ЧП, едва не обернувшегося трагедией.

«Материалы прокурорской проверки направлены в Следственный орган для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по статье 238 Уголовного кодекса России „Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей“. Реализация мероприятий по ликвидации последствий ЧС, а также ход и результаты процессуальной проверки находятся на контроле прокуратуры Тамалинского района», — заявила Артамонова.

Обрушение крыши двухэтажного многоквартирного дома произошло 18 июня во время ремонтных работ, однако до сих пор некоторые продолжают находиться в своих квартирах. Внимание к ветхому зданию они пытались привлечь три года, а когда добились своего, состояние уже было критическим.

По словам собственников жилья, из-за постоянных дождей в провалившуюся крышу попадает вода, они боятся, что теперь рухнет и потолок первого этажа. В одной из квартир на втором он обвалился полностью.

Администрация Тамалинского района ввела режим чрезвычайной ситуации. Людям, которые хотят эвакуироваться, предложено альтернативное жилье. Вот только альтернатива вырисовывается сомнительная, им все еще негде переждать разбирательства.

Как ранее писал 5-tv.ru, всех пострадавших — 13 человек — власти решили поселить в одной заплесневелой комнате с тремя кроватями в здании ПТУ.