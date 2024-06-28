«Эмоции зашкаливают»: выпускники из Мариуполя рассказали о своих ожиданиях от «Алых парусов»
Выпускники из Мариуполя с нетерпением ждут грандиозного праздника «Алые паруса»
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
В Санкт-Петербурге проходит главный праздник всех выпускников — «Алые паруса-2024».
Выпускники из Мариуполя, которым организовали поездку в Санкт-Петербург на грандиозный праздник «Алые паруса», с нетерпением ждут сегодняшнего мероприятия. Ребята уже целую неделю находятся в Северной столице России и уже многое успели посмотреть, а сегодня получили заветные аттестаты.
В беседе с корреспондентом 5-tv.ru ребята поделились своими эмоциями от ожидания такого значимого праздника.
«Ожидания грандиозные. Мы ждем, когда увидим уже этот корабль с алыми парусами. Эмоции зашкаливают, потому что это событие мы ждали очень долго», — рассказала одна из выпускниц Валерия Каплина.
Медалист из Мариуполя Владислав Мануйленко неимоверно рад тому, что попал на «Алые паруса» в Санкт-Петербурге. Выпускник в Санкт-Петербурге в первый раз и уже успел посетить красивые парки, фонтаны и Кронштадт. Прекрасный город успел влюбить в себя молодого человека. Тем более, что программа у выпускников очень насыщенная: ребята встречаются с успешными людьми, посещают различные мастер-классы, участвуют в спортивных состязаниях.
«Я знаю, что это самый грандиозный праздник выпускников в России. Я жду концерта, жду прохода корабля с алыми парусами и надеюсь великолепно провести время», — поделился эмоциями выпускник, которые планирует поступать в МГУ на химический факультет.
Выпускница Ирина Игнатенко в огромном предвкушении. Мечта девушки попасть на «Алые паруса» уже практически сбылась.
«Я думаю будет очень забавно, очень весело, а самое главное мы наберемся воспоминаниями на целую жизнь вперед», — поделилась эмоциями Ирина.
А у выпускницы Маргариты Кузубовой сегодня двойной праздник: девушка отмечает главный день выпускников и свой день рождения!
«Это очень волнительно, но это прикольно», — восклицает счастливая выпускница.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что думает Пелагея о празднике «Алые паруса».