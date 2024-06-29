«Акации» сорвали ротацию ВСУ на сватовском направлении. Лучшее видео из зоны СВО

Опубликовано видео, как артиллеристы РФ сорвали ротацию ВСУ в зоне СВО

Фото, видео: Мальгавко Сергей / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Наши бойцы продолжают достигать успехов в зоне спецоперации.

Расчеты самоходных артиллерийских гаубиц (САУ) «Акация» группировки войск «Запад» сорвали проведение ротации украинских нацистов на сватовском направлении. Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) на Украине смотрите в материале 5-tv.ru.

Наши бойцы с помощью дрона засекли подход подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) к позициям с целью проведения ротации и подвоза боекомплекта. Расчеты САУ получили координаты и отправились на позиции для выполнения огневой задачи. Она была успешно реализована, а враг понес потери.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.