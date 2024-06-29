Бриг «Россия» под алыми парусами вошел в акваторию Невы

Фото: 5-tv.ru

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В этом году маршрут судна немного сложнее.

Главный символ праздника всех выпускников «Алые паруса» — бриг «Россия» — вошел в акваторию Невы. Проход судна — кульминация шоу, аналогов которому нет в мире.

В этом году маршрут брига немного сложнее: от Летнего сада, далее через створы двух мостов — Троицкого и Дворцового, а после — судно выполнит разворот.

За подсветку установленных на бриге алых парусов будут отвечать 42 прибора, а еще 48 расположатся вдоль бортов. Все сделано для того, чтобы корабль мечты выпускники смогли увидеть с любой точки и обязательно загадать желание.

В этом году темой всемирно известного шоу стала семья в широком понимании этого слова. Праздник также ознаменовался масштабным концертом на Дворцовой площади. Он начался в 22:00 по московскому времени, его открыли ведущие — Ида Галич и Дмитрий Хрусталев. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступил с поздравительной речью, дал свои напутствия выпускникам и ударил в рынду, звук который уже превратился в символ начала взрослой жизни.

Праздник «Алые паруса», аналогов которому в мире нет, в 2005 году возродили по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.