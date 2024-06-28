«Восхитительное мероприятие»: Пелагея о празднике «Алые паруса»
Пелагея считает «Алые паруса» одним из самых масштабных праздников
Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Певица много лет мечтает принять участие в шоу, но пока посещает его в качестве зрителя.
Пелагея сожалеет, что пока ни разу не выступала на празднике «Алые паруса» из-за загруженного графика. В этом она призналась корреспонденту 5-tv.ru.
Побывав на масштабном событии в качестве зрителя, певица выразила восхищение празднику.
«Я, конечно, пару раз была зрителем, если честно. И восхитительное мероприятие, поражающее своим масштабом», — отметила Пелагея.
Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
Трансляцию красочного концерта и водно-пиротехнического шоу смотрите на сайте 5-tv.ru в 22:00.