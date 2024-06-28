«С таким размахом!»: Марк Горонок о масштабе праздника «Алые паруса»

Фото, видео: © РИА Новости / Кирилл Каллиников; 5-tv.ru

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Самой яркой его частью актер считает проход брига в акватории Невы.

«Алые паруса» значимый праздник для всех жителей Петербурга, которым они очень гордятся. Об этом заявил актер театра и кино Марк Горонок в диалоге с корреспондентом 5-tv.ru.

«Мы на самом деле очень горды в Петербурге, что этот праздник проходит у нас, потому что был перерыв, когда его не было, и вдруг его возобновили. И с таким размахом!» — не скрывая радости, заявил Горонок.

Звезда фильма «Ты у меня одна» особо подчеркнул красочность прохода брига «Россия» в акватории Невы.

Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

Трансляцию красочного концерта и водно-пиротехнического шоу смотрите на сайте 5-tv.ru в 22:00.