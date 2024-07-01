🧙♀ Гороскоп на сегодня, 1 июля, для всех знаков зодиака
Фото, видео: 5-tv.ru
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Ежедневный гороскоп на 5-tv.ru. Сегодня, 1 июля, могут появиться проблемы со здоровьем. Вы можете обнаружить, что вас окружают не только добрые друзья. Есть риск поссориться с родственниками. Вам стоит собраться с мыслями, отбросить негатив.
♈ Овны
Сегодня не стоит выходить за общепринятые рамки – так они только приманят к себе лишние проблемы. Так что старайтесь играть по правилам и не рискуйте.
Космический совет: не теряйте контроль над своими действиями, будьте спокойны.
♉ Тельцы
Звезды советуют не спорить с теми, что выше, старше или мудрее – в этой словесной битве вы вряд ли станете победителем. Лучше попридержите свое мнение и сохраните отношения.
Космический совет: самое время расплатиться с долгами.
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♊ Близнецы
Сегодня не стоит рисковать и кидаться в авантюры. Лучше работать в комфортном режиме с хорошо знакомыми задачами – новенькое сейчас под запретом.
Космический совет: общение и коммуникация сегодня приветствуются.
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♋ Раки
Гороскоп говорит, что Вселенная может проверить ваши нервы на прочность – постарайтесь не поддаваться своим эмоциям и не рубить с плеча. Думайте над каждым поступком и словом.
Космический совет: излишняя эмоциональность может навредить.
♌ Львы
Вас ждет много поддержки – друзья и родные дадут правильные советы, которые не раз выручат из сложной ситуации. В этот день не стоит переступать через свои принципы – гните свою линию и будьте напористым. Это поможет как в карьере, так и в романтических отношениях.
Космический совет: не будьте доверчивыми, чтобы не разочаровываться.
♍ Девы
Звезды рекомендуют вам внимательнее слушать внутренний голос – он подскажет верный путь. Ваша интуиция не подведет, доверяйте ей.
Космический совет: держите себя в руках.
♎ Весы
Вам с самого утра нужен план, который будет поддерживать их работоспособность весь день. Вписать в него стоит как большие и важные задачи, так и мелочи.
Космический совет: будьте вежливыми с окружающими.
♏ Скорпионы
Не советуем отправляться в путешествие или закатывать вечеринку – все пойдет далеко не по вашему сценарию. Вечер лучше провести за хорошим кино или книгой.
Космический совет: вы полны энергии и оптимизма, не потеряйте их.
♐ Стрельцы
Самое то работать в команде – это принесет крутые результаты, да еще и поможет встретить интересных личностей. Так что это со всех сторон выгодная тактика.
Космический совет: есть шансы продвинуться по служебной лестнице.
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♑ Козероги
Гороскоп советует не доверять всем без остатка – помните, что далеко не все люди могут поступить правильно. Не рискуйте лишний раз, не открывайте душу нараспашку.
Космический совет: день для активного отдыха и занятий спортом.
♒ Водолеи
Сегодня резко будет непросто – тупики то и дело возникают на их пути, и придется приложить все свои силы, чтобы их обойти и двигаться дальше
Космический совет: начинается плодотворный этап.
♊ Рыбы
Не советуем вспоминать о прошлом – оно будет тянуть вас назад, да еще и настроение может подпортить. Так что отбрасывайте подальше ностальгию и концентрируйтесь на планах на будущее.
Космический совет: удача вот-вот повернется к вам лицом.
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