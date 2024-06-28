Три консерватора и один реформатор: что известно о кандидатах в президенты Ирана

Фото, видео: Reuters / Majid Asgaripour; 5-tv.ru

Участки открылись ровно в 08:00 в мечетях, больницах, школах и университетах — повсюду очереди.

В Иране сегодня проходят внеочередные выборы нового президента. Голосовать могут все граждане старше 18 лет — это свыше 61 миллиона человек.

Для них открыты около 59 тысяч участков, половина из которых расположена в городах, а другая — в сельской местности. Также работают более 15 тысяч мобильных пунктов. Около 350 участков открыто за пределами исламской республики. Из исламской республики репортаж корреспондента «Известия» Алексея Полторанина.

Толпа сторонников скандирует имя кандидата, дети — с портретами духовного лидера, а молодожены голосуют в святилище Имама Резы в Мешхеде. Выборы в Иране — они внеочередные — всегда с национальным колоритом, но механизм голосования — стандартный.

Процедура голосования в Иране отличается тем, что бюллетень — это небольшой кусок бумаги, где нужно указать фамилию и имя кандидата, а также его номер. Вместо кабинок для голосования — обычные столы. Неизменной остается только лишь урна.

Участки открылись ровно в 08:00 в мечетях, больницах, школах и университетах — повсюду очереди. По традиции, первым отдает голос за кандидата духовный лидер страны в хоссейне — это место для мероприятий.

Интерес к голосованию Али Хаменеи огромный — здесь более сотни журналистов. Али Хаменеи с 1989 года является верховным лидером. Ему в этом году 85 лет.

Али Хаменеи призывает людей серьезно отнестись к голосованию и прийти на участок.

«Важным вопросом является восторженное присутствие народа. Это определенная потребность. Слово „республика“ в предложении „Исламская республика Иран“ указывает на то, что главной опорой нашей страны является ее нация», — подчеркнул духовный лидер Ирана Али Хаменеи.

На внеочередных выборах участвуют четыре кандидата. На кадрах — Саида Джалили сразу окружает толпа. Он представитель верховного лидера в высшем Совете национальной безопасности. «Известиям» удалось задать ему вопрос: «Какой будет внешняя политика Ирана в случае его избрания?»

«Наша политика направлена на укрепление отношений со всеми странами, с которыми у нас есть точки соприкосновения в различных областях, и цель состоит в том, чтобы максимально использовать потенциал этих стран», — уточнил кандидат в президенты Ирана Саид Джалили.

Еще один кандидат Масуд Пезешкиан — единственный из всех — сторонник масштабных реформ. Впрочем, все претенденты на пост готовы поддержать курс погибшего президента Эбрахима Раиси — его портреты сегодня на каждом участке, а на некоторых можно оставить памятные слова.

«Мы надеемся, что наш народ превратит сегодняшний день в один из лучших дней в своей истории, сделав хороший выбор и обеспечив высокую явку», — заявил кандидат в президенты Ирана Мустафа Пурмохаммади.

Явку пока предсказать не может никто. Нужно будет подсчитать и голоса за рубежом. Жители Ирана голосуют в Сирии — в посольстве и на некоторых участках. В Ираке — в консульствах.

«Была большая явка для участия в этих выборах. Голосование началось в 08:00 часов, но люди приходили к 07:00 часам», — сообщил наблюдатель за выборами в консульстве Ирана Мохаммед Али.

В самом Иране режим работы участков — до 18:00 часов вечера, но если перед закрытием появится очередь, время продлят, чтобы проголосовал каждый иранец.