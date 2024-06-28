«Позорное реалити-шоу»: мировые СМИ назвали дебаты Байдена и Трампа катастрофой

Фото, видео: Reuters / Mike Blake; 5-tv.ru

За ходом первых дебатов в этой президентской кампании следила без преувеличения вся Америка, да и немалая часть всего остального мира.

Главное политическое шоу в США — дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа — вызвало бурную реакцию среди граждан. Эти дебаты сейчас анализируют политологи, журналисты и, конечно, оба предвыборных лагеря.

Несмотря на множество огрех у обоих претендентов на кресло в овальном кабинете, однопартийцы действующего президента признали, что его выступление выглядело гораздо слабее. И теперь демократы, часть из которых открыто говорит о полном провале Байдена, стоят перед трудным выбором — продолжать поддерживать нынешнего кандидата или же срочно найти ему замену.

Корреспондент «Известий» Александр Романов о последствиях первых дебатов.

За ходом первых дебатов президентской кампании в США следила не то что вся Америка — весь мир. Вряд ли тяжелое состояние действующего президента США стало для кого-то сюрпризом, но, пожалуй, впервые это видно так ярко и наглядно. На сцене предстал дряхлый старик: скованные движения, слабый голос, он постоянно запинался и путался в мыслях. Вот, что он, например, сказал про экономику: для американцев это едва ли не главная сейчас тема.

«Смотрите, есть мировая экономика, думаю, никто не думает, что наша существует в отрыве от нее, и мы нашли себя в ситуации, которая… Смотрите, он хочет экономику для богатых», — говорил Байден.

А вот здравоохранение, пожалуй, самое дорогое в мире и недоступное очень многим избирателям.

«Мы должны обеспечить, чтобы каждый имел право на то, что я смог с… с… с… ковидом. Извините, справиться с тем, что мы должны сделать с… послушайте… если… мы наконец победили страхование жизни», — бессвязно говорил Байден.

А ведь многие зрители думают, что Байдену еще и подсуживали. Интернет стремительно наполняется мемами. Один из них демонстрирует, как телеведущий Таппер помогает президенту выдержать напор Дональда Трампа.

Но что касается Трампа, он, конечно, выглядит куда бодрее и куда более уверенно, но тоже годы берут свое. Это в 2017 году его лозунг — «Сделаем Америку снова великой» — звучал убедительно. Теперь пресса обращает внимание на чрезмерное самомнение, бахвальство и отсутствие смысла.

«Я только что выиграл два клубных чемпионата, даже не старших, а два обычных клубных чемпионата. Чтобы сделать это, нужно быть довольно умным и уметь далеко бить по мячу, и я это делаю, а он этого не делает. Он не может попасть по мячу на 50 ярдов», — отмечал Трамп.

Самый довольный теперь — так называемый независимый кандидат. Третий номер — Роберт Кеннеди-младший — едва ли не почувствовал себя первым. Неужели такая большая и разнообразная Америка не может выдвинуть никого, кроме этих двоих, удивлялся он, даже не скрывая личного триумфа.

«70% американцев не хотят, чтобы соревновались эти двое, потому что ни один из них не касается вопросов, которые важны для людей. У кандидатов единственный аргумент — это „бойтесь того, другого парня, он преступник, он плохой парень, он собирается уничтожить республику“. За них можно голосовать только из страха, а меня поддержат те, в ком есть надежда», — заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Ф. Кеннеди-младший.

Проблема в том, что Кеннеди только по всеобщей привычке — младший, а так-то ему 70. Впрочем, политологам уже и не до него. Они обсуждают только ситуацию в демократическом лагере — там паника. О ней пишет вся демократическая пресса. Даже известный обозреватель The New York Times, убежденный демократ Томас Фридман велит «своему другу» Джо «прекратить гонку».

«Я разговаривал со многими лидерами демократических партий, избранными лидерами коалиции. У них полная паника по поводу этого выступления. Никто не верит, что тут можно что-то исправить. Все говорят, что он должен уйти. Вот таких разговоров много», — уточнил политический обозреватель NBC Чак Тодд.

По другую сторону Атлантики, там, где на Америку действительно все еще смотрят как на мирового лидера, — растерянность. Разве что евроскептики и вечные оппозиционеры чувствуют себя на коне.

«Когда действующий президент США в 2024 году созванивается с Франсуа Миттераном и Вилли Брандтом, — это дело опасное. Потому что Миттеран умер лет как 30 назад, а Брандт — примерно 35 лет назад. Так что или у Байдена есть какие-то астральные способности к общению с мертвыми, или же он просто сбредил. Я исхожу из того, что сбредил», — считает политик, публицист, экс-кандидат в президенты Австрии Геральд Грош.

Сами демократы пытаются выкрутиться. Издание Axios со ссылкой на свои источники в Белом Доме пишет, что там провал Байдена объяснили «чрезмерной подготовкой» — Байден почти неделю не появлялся на публике, готовился к дебатам, перетрудился. Но кто его теперь поддержит, кроме верной жены.

Пока Трамп бодро убегает к своим сторонникам принимать комплименты, а Байден семенит по сцене в попытке не споткнуться, ко всей Америке приходит простая мысль: в этой команде нужна замена. А возможно, в обеих командах. Но эту мысль еще кто-то должен произнести вслух.