Столичный суд взыскал долги по коммунальным платежам с Земфиры*

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов

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Квартира певицы в Москве находится в доме на Фрунзенской набережной.

Суд города Москвы взыскал долги некогда популярной в РФ певицы Земфиры Рамазановой*. В официальном Telegram-канале Судов общей юрисдикции столицы появилась соответствующая информация.

«Мировым судьей судебного участка 346 Хорошевского района города Москвы вынесен судебный приказ о взыскании с Рамазановой Земфиры Талгатовны задолженности по оплате коммунальных услуг», — заявили в ведомстве.

О точном размере задолженности певицы не сообщается. Однако известно, что речь идет о двухкомнатной на шестом этаже квартире Земфиры на Фрунзенской набережной. Кроме квартиры в Москве, певица владеет апартаментами площадью 150 «квадратов» в Сочи и трехкомнатной квартирой в Уфе.

В СМИ сообщалось, что после побега из РФ артистка осталась без средств к существованию во Франции. Деньгами ей помогала ее подруга Рената Литвинова.

Дела ее давно шли из рук вон плохо, хотя планировалось, что изначально Земфира «выстрелит» за рубежом и будет исполнять свои фирменные песенки для эмигрировавшей аудитории.

Едва оказавшись в Европе, Рамазанова тут же посчитала нужным подать заявление на снятие статуса иноагента в России. Вот только финт ушами в случае с Земфирой обернулся против самой артистки: мало того, что позорное клеймо так и осталось закрепленным за певицей, в придачу местные контролирующие органы обратили внимание на налоги и имущество звезды.

Даже без учета имеющейся недвижимости, Земфира потеряла порядка десятка миллионов рублей, укатив из России во Францию. В эту сумму вошли потенциально утраченные средства, которые звезда могла бы заполучить, не отмени она концерты и не покинь страну.

Только в 2016 году самый дешевый билет на концерт Земфиры стоил 2,5 тысячи рублей, а с учетом постоянных «солд аутов» эта сумма давно выросла.

Сейчас похвастаться такими успехами за рубежом Земфира уже не может: в середине октября 2023-го года организаторы оценили концерт в Праге в 79 евро. В пересчете на количество человек, речь шла о 26,5 миллиона рублей, в то время как в Москве Рамазанова зарабатывала сотни миллионов ежечасно.

Однако Земфира не сдается, по ее словам, ей предлагают больше концертов, чем в России, она собирается писать музыку к балету и новый альбом. Возвращаться в обозримом будущем она не собирается.

В июле 2023 года в одном из постов на своей странице в социальной сети она написала, что уже «совсем перестала думать о доме». Ей нравится свое нынешнее состояние.

Рокерша неоднократно выступала с заявлениями в поддержку Украины и против спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Также похожие мнения высказывала вдова Алексея Навального** Юлия. На платформе YouTube она неоднократно поддерживала ВСУ.

* — признана в РФ иноагентом.

** — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму.