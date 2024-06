Предсказание или расчет? Мэтт Деймон предупреждал Бена Аффлека о расставании с Джей Ло

Фото: www.globallookpress.com / IMAGO/Jeffrey Mayer/JTM Photos

Почему американский актер влезал в отношения голливудской пары?

Актер Мэтт Деймон предупредил своего коллегу и близкого друга Бена Аффлека, что у него в отношениях с певицей Дженнифер Лопес будут серьезные проблемы. Информацией поделилось издание Daily Mail.

Как сообщает источник ежедневной газеты, Деймон неоднократно накручивал Аффлека на то, что друг в конце концов разведется с Лопес, браку не суждено продлиться долго.

«Мэтт был рядом и помогал Бену восстановиться после их первого расставания, и он чувствовал, что это может повториться», — рассказал близкий к ситуации анонимный инсайдер.

Однако, как сообщает издание, Мэтт Деймон был готов принять любой выбор Бена Аффлека. Единственное, о чем тот просил своего друга, чтобы Бен продолжал упорно работать над актерской карьерой, а не погружался в отношения с Джей Ло с головой, забывая обо всем другом.

Недавно та же самая газета сообщала, что Аффлека заподозрили в злоупотреблении алкоголем на фоне грядущего развода с Лопеc. Друзья знаменитости рассказали изданию о том, что актер много лет боролся с алкоголизмом и игроманией. А из-за натянутых отношений с пока еще супругой он «сорвался».

Однако причина развода кроится вовсе не в изменах и не профессиональной ревности — просто у супругов слишком разные характеры. Лопес более не в силах выносить сварливого Аффлека, который «постоянно курит, ругается и выглядит раздраженным».

Чтобы отвлечься от тоски из-за приближающегося расставания, Дженнифер Лопес взялась за работу. Она активно строит планы на 2025 год, и в них, скорее всего, войдут роли в кино и масштабный гастрольный тур в поддержку нового музыкального альбома This Is Me… Now. Она отменила тур 2024 года, который должен был начаться в июле, чтобы «прийти в себя».

Злые языки тут же начали расследование, к кому уйдет Лопес после официального развода с Аффлеком. Информатор намекает на Алекса Родригеса, бейсболиста, с которым актриса была в отношениях накануне воссоединения с Аффлеком.

Они встречались около четырех лет и могли пожениться, но певица разорвала помолвку. Почему так случилось, ранее рассказывал 5-tv.ru.