Сторонники Байдена хватаются за голову: как дебаты с Трампом породили мемы в сети

Фото, видео: Reuters / Brian Snyder; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Не остался в стороне и Илон Маск, пошутив про победу, но не кандидатов.

Главное политическое шоу в США — дебаты Джо Байдена и Дональда Трампа — вызвали бурную реакцию среди граждан. Свои эмоции американцы поспешили выразить в мемах.

Сторонники Байдена в панике хватаются за голову — сам президент умирает или сходит с ума, а Трамп вообще не понимает, о чем говорит его соперник. При этом страной на самом деле управляет экс-президент Барак Обама. Такими шутками зрители наградили шоу в прямом эфире CNN, где Байден и Трамп осыпали друг друга обвинениями и оскорблениями, включая непечатные выражения.

Не остался в стороне и Илон Маск, пошутив про победу, но не кандидатов, а мемов. Глава Space X недвусмысленно намекнул, что ни Байден, ни Трамп в лидеры Штатов не годятся.